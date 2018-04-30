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У Росії випустили кнопковий
телефон за $70 тисяч (фото)

У Росії випустили кнопковий телефон за $70 тисяч (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:03

У Росії випустили кнопковий телефон за $70 тисяч (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Лента.ру.

Дивися повний текст У Росії випустили кнопковий телефон за $70 тисяч (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 14:03

О как это по-рассеянски. Нищее, вымирающее население, зато какая роскошь, дворцы, и вождь солнцеликий.
se64plus
 
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