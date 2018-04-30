Про це пише Лента.ру.
Дивися повний текст У Росії випустили кнопковий телефон за $70 тисяч (фото).
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Додано: Нед 06 тра, 2018 14:03
У Росії випустили кнопковий телефон за $70 тисяч (фото)
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Дивися повний текст У Росії випустили кнопковий телефон за $70 тисяч (фото).
Додано: Нед 06 тра, 2018 14:03
О как это по-рассеянски. Нищее, вымирающее население, зато какая роскошь, дворцы, и вождь солнцеликий.
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