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Українська сільрада узаконила криптовалюти і купила всім...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 тра, 2018 14:31
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив місцевий телеканал «34 канал».
Дивися повний текст Українська сільрада узаконила криптовалюти і купила всім жителям по «монеті» - ЗМІ
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