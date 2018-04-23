|
|
Названо країну з найчистішим повітрям у світі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, посилаючись на дані фінського метеорологічного інституту.
Дивися повний текст Названо країну з найчистішим повітрям у світі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81766
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:51
А мы думали - Украина!
-
De Bil
-
-
- Повідомлень: 300
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|78
|
|
|8
|469
|
|
|3
|178
|