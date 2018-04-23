Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, посилаючись на дані фінського метеорологічного інституту.
Дивися повний текст Названо країну з найчистішим повітрям у світі.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 15:50
Названо країну з найчистішим повітрям у світі
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Дивися повний текст Названо країну з найчистішим повітрям у світі.
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