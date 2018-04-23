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Названо країну з найчистішим
повітрям у світі

Названо країну з найчистішим повітрям у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:50

Названо країну з найчистішим повітрям у світі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, посилаючись на дані фінського метеорологічного інституту.

Дивися повний текст Названо країну з найчистішим повітрям у світі.
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