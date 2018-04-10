|
|
Світовий попит на золото впав до 10-річного мінімуму
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 тра, 2018 16:11
Пропонуємо до обговорення:
Попит на золото за I кв. 2018 року в світі виявився мінімальним для цього періоду за останнє десятиліття, за даними World Gold Council.
Дивися повний текст Світовий попит на золото впав до 10-річного мінімуму
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81766
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 06 тра, 2018 16:11
Только почему то цена на него не у 10ти летнего минимума.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 441
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6
|305
|
|
|20
|1320
|
|
|1
|202
|