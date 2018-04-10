Попит на золото за I кв. 2018 року в світі виявився мінімальним для цього періоду за останнє десятиліття, за даними World Gold Council.
Дивися повний текст Світовий попит на золото впав до 10-річного мінімуму.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 16:11
Світовий попит на золото впав до 10-річного мінімуму
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Дивися повний текст Світовий попит на золото впав до 10-річного мінімуму.
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:39
Когда появятся биржевые индексные фонды по крипте, тогда и увидим реальное падение спроса на золото.
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