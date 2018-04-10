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Світовий попит на золото
впав до 10-річного мінімуму

Світовий попит на золото впав до 10-річного мінімуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:11

Світовий попит на золото впав до 10-річного мінімуму

Пропонуємо до обговорення:
Попит на золото за I кв. 2018 року в світі виявився мінімальним для цього періоду за останнє десятиліття, за даними World Gold Council.

Дивися повний текст Світовий попит на золото впав до 10-річного мінімуму.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:11

Только почему то цена на него не у 10ти летнего минимума.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:39

Когда появятся биржевые индексные фонды по крипте, тогда и увидим реальное падение спроса на золото.
phantom_systems
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