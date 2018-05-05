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Експерти з США назвали десятку
«майже вічних» автомобілів

Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:38

Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
Головними критеріями були такі показники: авто повинні були пройти не менше ніж 300 тис. км.

Дивися повний текст Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:39

Re: Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілі

Господи, какой бред, содранный с какой-то американской статьи...
nikitaz
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