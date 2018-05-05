Головними критеріями були такі показники: авто повинні були пройти не менше ніж 300 тис. км.
Дивися повний текст Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 16:38
Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів.
Додано: Нед 06 тра, 2018 16:39
Re: Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілі
Господи, какой бред, содранный с какой-то американской статьи...
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:02
Почему бред?Если говорить о надежности,то рядом с Тойота и Хонда действительно никого рядом нет
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:07
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