Головними критеріями були такі показники: авто повинні були пройти не менше ніж 300 тис. км.
Дивися повний текст Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 16:38
Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів.
Додано: Нед 06 тра, 2018 16:39
Re: Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілі
Господи, какой бред, содранный с какой-то американской статьи...
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:02
Почему бред?Если говорить о надежности,то рядом с Тойота и Хонда действительно никого рядом нет
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:07
Додано: Пон 07 тра, 2018 01:12
Re: Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілі
Я не понял - эксперты из США в росии?
Что они там делают?
Хонду сивик я-бы из списка убрал.
Не сильно большой я специалист по хондам, но у товарища была, брал новую у официального дилера, на первом-же году потекла коробка, а "спецы" на официальной СТО в упор отказывались это видеть.
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:58
Цивик 3-4D гомно - мало того, что подвеска, как на табуретке, так и в целом неудачная машина - паршивая обзорность из-за боковых стоек (расплата за "дизайн"), низкий клиренс, глючная электроника, слабая подвеска, слабая шумка, дорогие запчасти и расходники. По топливу экономная - тут не поспоришь. По Камри, Аккорду и Хайлендеру согласен - но все они довольно прожорливые по топливу
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:46
Вообще то шаблон "топ 10 чего нибудь" это один из основных приемов работы фрилансера из тех кто подешевле. Так что если где то читаешь что то подобное, то нужно или готовить уши для лапши, или не читать вообще.
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:16
Дааааааааа.... Камри - это еще та "мечта". Знаменитое видео про машину:
Хонда Цывик не лучше...
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:19
Re: Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілі
какая-то реклама хонды и тойоты.
"Главными критериями были такие показатели: авто должны были пройти не менее 300 тыс. км и при этом не доставить своим владельцам никаких проблем."
а что такое "проблемы" в понимании владельцев? короче, критерии с потолка
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