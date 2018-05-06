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Експерти з США назвали десятку
«майже вічних» автомобілів

Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:38

Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
Головними критеріями були такі показники: авто повинні були пройти не менше ніж 300 тис. км.

Дивися повний текст Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:39

Re: Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілі

Господи, какой бред, содранный с какой-то американской статьи...
nikitaz
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:02

Почему бред?Если говорить о надежности,то рядом с Тойота и Хонда действительно никого рядом нет
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:07

  nikitaz написав:Господи, какой бред, содранный с какой-то американской статьи...

+1 мало применимо к украинским реалиям. Ну про camry все вкурсе.
mr_haos-999
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:51

Шо ви там "кУрите"?
nespider73
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 01:12

Re: Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілі

Эксперты из США назвали десятку «практически вечных» автомобилей


Toyota Camry является одним из самых популярных авто в России,



Я не понял - эксперты из США в росии?
Что они там делают?

Хонду сивик я-бы из списка убрал.
Не сильно большой я специалист по хондам, но у товарища была, брал новую у официального дилера, на первом-же году потекла коробка, а "спецы" на официальной СТО в упор отказывались это видеть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:58

  rjkz написав:
Хонду сивик я-бы из списка убрал.
Не сильно большой я специалист по хондам, но у товарища была, брал новую у официального дилера, на первом-же году потекла коробка, а "спецы" на официальной СТО в упор отказывались это видеть.

Цивик 3-4D гомно - мало того, что подвеска, как на табуретке, так и в целом неудачная машина - паршивая обзорность из-за боковых стоек (расплата за "дизайн"), низкий клиренс, глючная электроника, слабая подвеска, слабая шумка, дорогие запчасти и расходники. По топливу экономная - тут не поспоришь. По Камри, Аккорду и Хайлендеру согласен - но все они довольно прожорливые по топливу
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:46

Вообще то шаблон "топ 10 чего нибудь" это один из основных приемов работы фрилансера из тех кто подешевле. Так что если где то читаешь что то подобное, то нужно или готовить уши для лапши, или не читать вообще.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:16

И всё же владельцы Toyota Camry действительно редко жалуются на этот автомобиль.

Дааааааааа.... Камри - это еще та "мечта". Знаменитое видео про машину:
Хонда Цывик не лучше...
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:19

Re: Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілі

какая-то реклама хонды и тойоты.
"Главными критериями были такие показатели: авто должны были пройти не менее 300 тыс. км и при этом не доставить своим владельцам никаких проблем."
а что такое "проблемы" в понимании владельцев? короче, критерии с потолка
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