Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів

Pegasmaster написав:
какая-то реклама хонды и тойоты.
"Главными критериями были такие показатели: авто должны были пройти не менее 300 тыс. км и при этом не доставить своим владельцам никаких проблем."
а что такое "проблемы" в понимании владельцев? короче, критерии с потолка
за 300 тыс (это 10 лет в среднем) только лакокрасочное может остаться родное - все остальное меняется: ходовая, капремонт движка, радиатора, кондея, перешивка салона, рулевая рейка.. Магнитола может остаться старая - ей все равно никто не пользуется: даже МП3 не читает