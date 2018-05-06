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Експерти з США назвали десятку «майже вічних» автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 16:22
myshapiton написав:
Знаменитое видео про машину:
это про камри рашистской сборки
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Pegasmaster
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:10
Pegasmaster написав:
какая-то реклама хонды и тойоты.
"Главными критериями были такие показатели: авто должны были пройти не менее 300 тыс. км и при этом не доставить своим владельцам никаких проблем."
а что такое "проблемы" в понимании владельцев? короче, критерии с потолка
за 300 тыс (это 10 лет в среднем) только лакокрасочное может остаться родное - все остальное меняется: ходовая, капремонт движка, радиатора, кондея, перешивка салона, рулевая рейка.. Магнитола может остаться старая - ей все равно никто не пользуется: даже МП3 не читает
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:43
Pegasmaster написав: myshapiton написав:
Знаменитое видео про машину:
это про камри рашистской сборки
Говорят китайской, но сути это не меняет. Машина делается под зорким контролем японцев )))
Кстати, там часть претензий именно к тайотовским особенностям (эргономика)
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