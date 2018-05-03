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Україна зараз виробляє в 50
разів менше автотранспорту,...

Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:42

Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».

Дивися повний текст Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту, ніж 10 років тому.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:43

кто не ездил на =сенсе=тот не обрадуетя этой новости
дынин
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:01

на фига вообще производить железяки? майнитьь нада-21й век на дворе, цыфровая экономика виртуальных услуг. к тому же скоро накормим всю планету. в топку промку.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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