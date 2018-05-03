RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна зараз виробляє в 50
разів менше автотранспорту,...

Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:42

Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».

Дивися повний текст Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту, ніж 10 років тому.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81772
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:43

кто не ездил на =сенсе=тот не обрадуетя этой новости
дынин
 
Повідомлень: 101
З нами з: 28.10.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:01

на фига вообще производить железяки? майнитьь нада-21й век на дворе, цыфровая экономика виртуальных услуг. к тому же скоро накормим всю планету. в топку промку.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 07.08.17
Подякував: 537 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 23:36

Зато безвиз и ассоциация и возможность поработать за границей, хотя и раньше ни кто не запрещал, но но сейчас как то сильно ломанулись, видать в основной массе не верят в "светлое" будущее :)
Igorten
 
Повідомлень: 2981
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 849 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:39

Они этой статистикой хотят кого то обвинить? Или до сих пор не поняли, что их продукт не конкурентоспособен и никому не нужен?
magneet
 
Повідомлень: 52
З нами з: 15.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:05

  дынин написав:кто не ездил на =сенсе=тот не обрадуетя этой новости

Я езжу на сенсе и норм. Между прочим, в 2012-2013 году - Автозаз - лидеры продаж. У меня друг Хьюндай купил и смеялся с меня, что я на "ведре с болтами" езжу. Вот только я за пять лет эксплуатации потратил на свой сенс немногим больше, чем он за один год сервисного обслуживания при одинаковом пробеге. Ну он все равно смеется, правда уже пешком ходит.
Тут дело не в машинах, а в экономике. Зачем украинцам производить машины, если можно ездить зарабатывать на полях в Польше?
romio_33
 
Повідомлень: 223
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:25

romio_33
Я езжу на сенсе и норм. Между прочим, в 2012-2013 году - Автозаз - лидеры продаж. У меня друг Хьюндай купил и смеялся с меня, что я на "ведре с болтами" езжу. Вот только я за пять лет эксплуатации потратил на свой сенс немногим больше, чем он за один год сервисного обслуживания при одинаковом пробеге. Ну он все равно смеется, правда уже пешком ходит.
Тут дело не в машинах, а в экономике. Зачем украинцам производить машины, если можно ездить зарабатывать на полях в Польше?


Дело в другом. Я недавно узнал, что наши ланосы продавались дешевле в России, чем в Украине потому, что там больше конкуренция. А сейчас конкуренция в Украине (евробляхи) и не выдержали барыги.

P.S. Справедливая цена сенса , я думаю , в разы меньше.
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 759
З нами з: 14.08.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:48

  romio_33 написав:
  дынин написав:кто не ездил на =сенсе=тот не обрадуетя этой новости

Я езжу на сенсе и норм. Между прочим, в 2012-2013 году - Автозаз - лидеры продаж. У меня друг Хьюндай купил и смеялся с меня, что я на "ведре с болтами" езжу. Вот только я за пять лет эксплуатации потратил на свой сенс немногим больше, чем он за один год сервисного обслуживания при одинаковом пробеге.

Не смешите мои тапки! Ездил и на сенсе и на всяких Хюндаях. Ваш бред про сервисное обслуживание - нехватка денег на машину получше. А сенс в помойку, в отличие от польского ланоса.
sergnemo68
Аватар користувача
 
Повідомлень: 216
З нами з: 28.07.15
Подякував: 221 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:55

  romio_33 написав: Я езжу на сенсе и норм. Между прочим, в 2012-2013 году - Автозаз - лидеры продаж. У меня друг Хьюндай купил и смеялся с меня, что я на "ведре с болтами" езжу. Вот только я за пять лет эксплуатации потратил на свой сенс немногим больше, чем он за один год сервисного обслуживания при одинаковом пробеге. Ну он все равно смеется, правда уже пешком ходит. Тут дело не в машинах, а в экономике. Зачем украинцам производить машины, если можно ездить зарабатывать на полях в Польше?

кому и гнилой жЫгуль - "норм". ну а чо, ездит как-то, запчасти - на рупь ведро, хоть и гуано, которое ходит 5-10 тыс.км, но дешево жиж.
Xirss
 
Повідомлень: 1238
З нами з: 24.11.10
Подякував: 71 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Попит падає: Планшети купують дедалі менше
R2 » Нед 06 тра, 2018 04:50
8 512
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 19:31
RomanTik
Україна отримала від Німеччини 106 млн євро на...
R2 » П'ят 04 тра, 2018 15:40
9 386
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 тра, 2018 14:22
avax
Стартова ціна Одеського припортового впала в 10 разів 1, 2, 3
R2 » Чет 03 тра, 2018 08:43
29 1551
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 16:42
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1381)
07.05.2018 10:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.