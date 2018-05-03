Про це повідомили в асоціації «Укравтопром».
Дивися повний текст Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту, ніж 10 років тому.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 19:42
Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту, ніж 10 років тому.
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:01
на фига вообще производить железяки? майнитьь нада-21й век на дворе, цыфровая экономика виртуальных услуг. к тому же скоро накормим всю планету. в топку промку.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Нед 06 тра, 2018 23:36
Зато безвиз и ассоциация и возможность поработать за границей, хотя и раньше ни кто не запрещал, но но сейчас как то сильно ломанулись, видать в основной массе не верят в "светлое" будущее
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:39
Они этой статистикой хотят кого то обвинить? Или до сих пор не поняли, что их продукт не конкурентоспособен и никому не нужен?
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:05
Я езжу на сенсе и норм. Между прочим, в 2012-2013 году - Автозаз - лидеры продаж. У меня друг Хьюндай купил и смеялся с меня, что я на "ведре с болтами" езжу. Вот только я за пять лет эксплуатации потратил на свой сенс немногим больше, чем он за один год сервисного обслуживания при одинаковом пробеге. Ну он все равно смеется, правда уже пешком ходит.
Тут дело не в машинах, а в экономике. Зачем украинцам производить машины, если можно ездить зарабатывать на полях в Польше?
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:25
romio_33
Дело в другом. Я недавно узнал, что наши ланосы продавались дешевле в России, чем в Украине потому, что там больше конкуренция. А сейчас конкуренция в Украине (евробляхи) и не выдержали барыги.
P.S. Справедливая цена сенса , я думаю , в разы меньше.
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:48
Не смешите мои тапки! Ездил и на сенсе и на всяких Хюндаях. Ваш бред про сервисное обслуживание - нехватка денег на машину получше. А сенс в помойку, в отличие от польского ланоса.
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:55
кому и гнилой жЫгуль - "норм". ну а чо, ездит как-то, запчасти - на рупь ведро, хоть и гуано, которое ходит 5-10 тыс.км, но дешево жиж.
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