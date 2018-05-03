Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту,...

Додано: Нед 06 тра, 2018 20:01

на фига вообще производить железяки? майнитьь нада-21й век на дворе, цыфровая экономика виртуальных услуг. к тому же скоро накормим всю планету. в топку промку.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!