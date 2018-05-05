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Україна зараз виробляє в 50
разів менше автотранспорту,...

Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:07

  Xirss написав: кому и гнилой жЫгуль - "норм". ну а чо, ездит как-то, запчасти - на рупь ведро, хоть и гуано, которое ходит 5-10 тыс.км, но дешево жиж.

Да так и есть. Кому то и жигуль подойдет. У меня знакомый в багажнике поросят даже возит на базар продавать. Не покупать же ему лексус для таких целей? Я после покупки спортивного мота, машиной вобще пользуюсь крайне редко, только зимой бывает проскочу куда-нить по делам. Все остальное время - мотоцикл.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:10

Это не машины, а телеги. Сенсоводов я знаю, и им сочувствую. А про Акценты не рассказывайте - есть всвой многолетний опыт и сотни тысяч пробега на нём. Это самая неубиваемая машина и самая дешёвая в содержании. Об этом пишут даже иностранные издания. Но вы покупайте авто продукции ЗАЗ - это ваш производитель.
www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=86230 - один из "счастливых" обладателей Сенсов.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:02

Странно, что патриоты не понимают значение авто производства. Нужно быть честнее. Одним по барабану интересы людей которые работали на автозаводах, другим по барабану интересы коллективов создававших тепловозы, третьим самолеты, четвертым телевизоры, носки, тапки и т. д. Вопрос - откуда появиться конкурентное производство? Ответ - такого не будет. Что будет с народом? Что будет со страной?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:36

nik1, тю так один из таких патриотов тут недавно сказал - мол глобализация и это нормально что из страны валит трудоспособное население. Вот только его еще петух жареный под названием старость и болезни - не клюнул.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:59

Їжджу на део сенсі і на сітроені немо...лише різниця в розході 10л бензину проти 5 літрів соляри. і там і там 1.3 мотори.
vitaliygoodlife
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  #<12
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