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Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:07
Xirss написав:
кому и гнилой жЫгуль - "норм". ну а чо, ездит как-то, запчасти - на рупь ведро, хоть и гуано, которое ходит 5-10 тыс.км, но дешево жиж.
Да так и есть. Кому то и жигуль подойдет. У меня знакомый в багажнике поросят даже возит на базар продавать. Не покупать же ему лексус для таких целей? Я после покупки спортивного мота, машиной вобще пользуюсь крайне редко, только зимой бывает проскочу куда-нить по делам. Все остальное время - мотоцикл.
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romio_33
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Додано: Пон 07 тра, 2018 10:10
Это не машины, а телеги. Сенсоводов я знаю, и им сочувствую. А про Акценты не рассказывайте - есть всвой многолетний опыт и сотни тысяч пробега на нём. Это самая неубиваемая машина и самая дешёвая в содержании. Об этом пишут даже иностранные издания. Но вы покупайте авто продукции ЗАЗ - это ваш производитель.
www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=86230 - один из "счастливых" обладателей Сенсов.
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Omega
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Додано: Пон 07 тра, 2018 11:02
Странно, что патриоты не понимают значение авто производства. Нужно быть честнее. Одним по барабану интересы людей которые работали на автозаводах, другим по барабану интересы коллективов создававших тепловозы, третьим самолеты, четвертым телевизоры, носки, тапки и т. д. Вопрос - откуда появиться конкурентное производство? Ответ - такого не будет. Что будет с народом? Что будет со страной?
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nik1
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Додано: Пон 07 тра, 2018 11:36
nik1, тю так один из таких патриотов тут недавно сказал - мол глобализация и это нормально что из страны валит трудоспособное население. Вот только его еще петух жареный под названием старость и болезни - не клюнул.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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RomanTik
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Додано: Пон 07 тра, 2018 12:59
Їжджу на део сенсі і на сітроені немо...лише різниця в розході 10л бензину проти 5 літрів соляри. і там і там 1.3 мотори.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 13:35
Ездил на Daewoo Lanos теперь на KIA (тот же Хюндай только вид сбоку) Обслуживание по сервис книге у корейца дешевле чем у Lanos. При том что на третий год Lanos пришлось продать из-за проблем с движком. Kia отмахал 7 лет без единой проблемы. Это всё что нужно знать о нашем автопроме.
PS И да. Этот же Kia в России дешевле. Мораль - гнать нужно этих монополистов. Евробляхерам респект.
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ivsmvs84
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Додано: Пон 07 тра, 2018 15:14
ivsmvs84 написав:
Ездил на Daewoo Lanos теперь на KIA (тот же Хюндай только вид сбоку) Обслуживание по сервис книге у корейца дешевле чем у Lanos. При том что на третий год Lanos пришлось продать из-за проблем с движком. Kia отмахал 7 лет без единой проблемы. Это всё что нужно знать о нашем автопроме. PS И да. Этот же Kia в России дешевле. Мораль - гнать нужно этих монополистов. Евробляхерам респект.
"Гнать монополистов"- Вы имеете ввиду включая трудовой коллектив с семьями. Так уже около 30 млн с 50 осталось.
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nik1
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Додано: Пон 07 тра, 2018 15:35
Как говорил хйло: "Зачем Вам автомобили, если у Вас нет дорог?"
Всё IMHO
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Додано: Пон 07 тра, 2018 17:11
romio_33 написав:
Я езжу на сенсе и норм. Между прочим, в 2012-2013 году - Автозаз - лидеры продаж. У меня друг Хьюндай купил и смеялся с меня, что я на "ведре с болтами" езжу. Вот только я за пять лет эксплуатации потратил на свой сенс немногим больше, чем он за один год сервисного обслуживания при одинаковом пробеге. Ну он все равно смеется, правда уже пешком ходит.
я в 2008 купил японца, а товарищ ладу-21099.
так при в 2 раза меньшем пробеге у него дыры сквозные в дверях и постоянные проблемы с различными частями, то печка потечёт, то еще что-нибудь.
а у меня даже намёка на ржавчину нет.
и причём тут стоимость сервисного обслуживания к качеству самого авто?
и почему ваш товарищ пешком ходит и смеётся, тоже хз.
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Pegasmaster
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