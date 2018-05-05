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Україна зараз виробляє в 50
разів менше автотранспорту,...

Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:07

  Xirss написав: кому и гнилой жЫгуль - "норм". ну а чо, ездит как-то, запчасти - на рупь ведро, хоть и гуано, которое ходит 5-10 тыс.км, но дешево жиж.

Да так и есть. Кому то и жигуль подойдет. У меня знакомый в багажнике поросят даже возит на базар продавать. Не покупать же ему лексус для таких целей? Я после покупки спортивного мота, машиной вобще пользуюсь крайне редко, только зимой бывает проскочу куда-нить по делам. Все остальное время - мотоцикл.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:10

Это не машины, а телеги. Сенсоводов я знаю, и им сочувствую. А про Акценты не рассказывайте - есть всвой многолетний опыт и сотни тысяч пробега на нём. Это самая неубиваемая машина и самая дешёвая в содержании. Об этом пишут даже иностранные издания. Но вы покупайте авто продукции ЗАЗ - это ваш производитель.
www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=86230 - один из "счастливых" обладателей Сенсов.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:02

Странно, что патриоты не понимают значение авто производства. Нужно быть честнее. Одним по барабану интересы людей которые работали на автозаводах, другим по барабану интересы коллективов создававших тепловозы, третьим самолеты, четвертым телевизоры, носки, тапки и т. д. Вопрос - откуда появиться конкурентное производство? Ответ - такого не будет. Что будет с народом? Что будет со страной?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:36

nik1, тю так один из таких патриотов тут недавно сказал - мол глобализация и это нормально что из страны валит трудоспособное население. Вот только его еще петух жареный под названием старость и болезни - не клюнул.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:59

Їжджу на део сенсі і на сітроені немо...лише різниця в розході 10л бензину проти 5 літрів соляри. і там і там 1.3 мотори.
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:35

Ездил на Daewoo Lanos теперь на KIA (тот же Хюндай только вид сбоку) Обслуживание по сервис книге у корейца дешевле чем у Lanos. При том что на третий год Lanos пришлось продать из-за проблем с движком. Kia отмахал 7 лет без единой проблемы. Это всё что нужно знать о нашем автопроме.

PS И да. Этот же Kia в России дешевле. Мораль - гнать нужно этих монополистов. Евробляхерам респект.
ivsmvs84
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:14

  ivsmvs84 написав:Ездил на Daewoo Lanos теперь на KIA (тот же Хюндай только вид сбоку) Обслуживание по сервис книге у корейца дешевле чем у Lanos. При том что на третий год Lanos пришлось продать из-за проблем с движком. Kia отмахал 7 лет без единой проблемы. Это всё что нужно знать о нашем автопроме. PS И да. Этот же Kia в России дешевле. Мораль - гнать нужно этих монополистов. Евробляхерам респект.

"Гнать монополистов"- Вы имеете ввиду включая трудовой коллектив с семьями. Так уже около 30 млн с 50 осталось.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:35

Как говорил хйло: "Зачем Вам автомобили, если у Вас нет дорог?"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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2
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:11

Re: Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту,.

  romio_33 написав:Я езжу на сенсе и норм. Между прочим, в 2012-2013 году - Автозаз - лидеры продаж. У меня друг Хьюндай купил и смеялся с меня, что я на "ведре с болтами" езжу. Вот только я за пять лет эксплуатации потратил на свой сенс немногим больше, чем он за один год сервисного обслуживания при одинаковом пробеге. Ну он все равно смеется, правда уже пешком ходит.

я в 2008 купил японца, а товарищ ладу-21099.
так при в 2 раза меньшем пробеге у него дыры сквозные в дверях и постоянные проблемы с различными частями, то печка потечёт, то еще что-нибудь.
а у меня даже намёка на ржавчину нет.
и причём тут стоимость сервисного обслуживания к качеству самого авто?
и почему ваш товарищ пешком ходит и смеётся, тоже хз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 18:50

  ivsmvs84 написав:Ездил на Lanos теперь на KIA (тот же Хюндай только сбоку) Этот Kia в России дешевле. Мораль - гнать нужно этих

может оттого, что их в Калуге производят по полному циклу?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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