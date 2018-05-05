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Україна зараз виробляє в 50
разів менше автотранспорту,...

Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:38

  antonivs3 написав:
  ivsmvs84 написав:Ездил на Lanos теперь на KIA (тот же Хюндай только сбоку) Этот Kia в России дешевле. Мораль - гнать нужно этих

может оттого, что их в Калуге производят по полному циклу?


Не может быть, чтобы по полному циклу, иначе было бы такое же ведро, как автотаз.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1936
З нами з: 07.04.17
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