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Україна зараз виробляє в 50 разів менше автотранспорту,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 19:38
antonivs3 написав: ivsmvs84 написав:
Ездил на Lanos теперь на KIA (тот же Хюндай только сбоку) Этот Kia в России дешевле. Мораль - гнать нужно этих
может оттого, что их в Калуге производят по полному циклу?
Не может быть, чтобы по полному циклу, иначе было бы такое же ведро, как автотаз.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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