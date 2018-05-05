Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні "жоден олігарх не може сподіватися на привілеї" і запевнив, що "не любить грошей".
Дивися повний текст Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 08:41
Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв.
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:46
В сравнении с главным олигархом они не имеют преимуществ
Всё IMHO
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:05
Ну после того как Луценко искоренил коррупцию в госзакупках .. Скажи кто твой друг и я скажу кто ты.
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:27
Порошенко запевняє, що олігархи в Україні - НI ХТО!
Вначале засомневался, и заглянул специально в Вики: "Олига́рхия — политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала)..." Не про нас. Порошенко вовсе не лукавит, ОПГ можно по пальцам посчитать. Да и граждане то они многих стран. "А в Конституции написано, что запрещено двойное гражданство. А тройное - не запрещено" (С).
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Пон 07 тра, 2018 09:32
А "мамой клянусь" добавлял? Не? Ну тогда такое...
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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