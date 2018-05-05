Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв

Додано: Пон 07 тра, 2018 09:27

Вначале засомневался, и заглянул специально в Вики: "Олига́рхия — политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала)..." Не про нас. Порошенко вовсе не лукавит, ОПГ можно по пальцам посчитать. Да и граждане то они многих стран. "А в Конституции написано, что запрещено двойное гражданство. А тройное - не запрещено" (С).

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.