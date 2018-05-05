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Порошенко запевняє, що олігархи
в Україні не мають привілеїв

Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:41

Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв

Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні "жоден олігарх не може сподіватися на привілеї" і запевнив, що "не любить грошей".

Дивися повний текст Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:42

курам на смех....
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:46

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Президент Петро Порошенко заявив, що в Україні "жоден олігарх не може сподіватися на привілеї" і запевнив, що "не любить грошей".

Дивися повний текст Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв.

В сравнении с главным олигархом они не имеют преимуществ :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:05

Ну после того как Луценко искоренил коррупцию в госзакупках .. Скажи кто твой друг и я скажу кто ты.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:27

Порошенко запевняє, що олігархи в Україні - НI ХТО!

Вначале засомневался, и заглянул специально в Вики: "Олига́рхия — политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала)..." Не про нас. Порошенко вовсе не лукавит, ОПГ можно по пальцам посчитать. Да и граждане то они многих стран. "А в Конституции написано, что запрещено двойное гражданство. А тройное - не запрещено" (С).
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:32

А "мамой клянусь" добавлял? Не? Ну тогда такое...
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:20

Особенно понравилась шутка Гаранта о деньгах... Петросян нервно курит в сторонке
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:22

Это с Кварталом-95 не перепутали?? Денег говорит не люблю)) ха - ха )) олигархи представляете привелегий то не имеют)) они то хоть про это знают, что "не имеют" ))). Хотя вроде один олигарх догадался что привелегий нет)) и стал фейки про харАнта через СМИ распространять)).
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:30

Есть обещания и есть результат в их исполнении. Трактовка- много и очень много неуместна. Обещание номер один, по важности для народа, закончить войну за две недели? Обещание номер два продать бизнес? А народу суют вместо окончания войны смену формата, вместо продажи бизнеса - "Слепой траст" и т. д. Сложно представить, что медийным способом удастся снизить значение невыполненных обещаний.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:40

Re: неформат

  nik1 написав:народу суют вместо окончания войны смену формата, вместо продажи бизнеса - "Слепой траст" и т. д. Сложно представить, что медийным способом удастся снизить значение невыполненных обещаний.

Смена ааббревиатуры названия. и только
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