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Порошенко запевняє, що олігархи
в Україні не мають привілеїв

Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:42

Це правда! Будь-хто в Україні за такі гроші може вирішувати такі проблеми!
w1961
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:57

Неужели они думают,что народ тупой и наивный?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:26

Re: Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають приві

Конечно олигархи привилегий не имеют. Они просто правят страной. В том числе и в явном виде в качестве президента.
И деньги я не люблю. Мне просто нравится их собирать.. :-)
fokus
 
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