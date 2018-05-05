Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:42
Це правда! Будь-хто в Україні за такі гроші може вирішувати такі проблеми!
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:26
Re: Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають приві
Конечно олигархи привилегий не имеют. Они просто правят страной. В том числе и в явном виде в качестве президента.
И деньги я не люблю. Мне просто нравится их собирать..
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