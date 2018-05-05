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Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:42
Це правда! Будь-хто в Україні за такі гроші може вирішувати такі проблеми!
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w1961
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Додано: Пон 07 тра, 2018 10:57
Неужели они думают,что народ тупой и наивный?
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sena_2008atp
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Додано: Пон 07 тра, 2018 11:26
Конечно олигархи привилегий не имеют. Они просто правят страной. В том числе и в явном виде в качестве президента.
И деньги я не люблю. Мне просто нравится их собирать..
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fokus
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Додано: Пон 07 тра, 2018 12:50
fokus написав:
Конечно олигархи привилегий не имеют. Они просто правят страной. В том числе и в явном виде в качестве президента. И деньги я не люблю. Мне просто нравится их собирать..
+100%%%% правда!!!
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сова
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Додано: Пон 07 тра, 2018 13:15
sena_2008atp написав:
Неужели они думают,что народ тупой и наивный?
Так и думают, и небезосновательно - все 25 лет им это неплохо удавалось!
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Ed_
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Додано: Пон 07 тра, 2018 13:24
Ed_ написав: sena_2008atp написав:
Неужели они думают,что народ тупой и наивный?
Так и думают, и небезосновательно - все 25 лет им это неплохо удавалось!
Верно, было бы иначе их бы уже не в проекции.
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