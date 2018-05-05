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Порошенко запевняє, що олігархи
в Україні не мають привілеїв

Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:42

Це правда! Будь-хто в Україні за такі гроші може вирішувати такі проблеми!
w1961
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:57

Неужели они думают,что народ тупой и наивный?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:26

Re: Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають приві

Конечно олигархи привилегий не имеют. Они просто правят страной. В том числе и в явном виде в качестве президента.
И деньги я не люблю. Мне просто нравится их собирать.. :-)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:50

  fokus написав:Конечно олигархи привилегий не имеют. Они просто правят страной. В том числе и в явном виде в качестве президента. И деньги я не люблю. Мне просто нравится их собирать..

+100%%%% правда!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:15

  sena_2008atp написав:Неужели они думают,что народ тупой и наивный?


Так и думают, и небезосновательно - все 25 лет им это неплохо удавалось!
Ed_
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:24

  Ed_ написав:
  sena_2008atp написав:Неужели они думают,что народ тупой и наивный?


Так и думают, и небезосновательно - все 25 лет им это неплохо удавалось!

Верно, было бы иначе их бы уже не было в проекции. И других бы не было, кто бы так хотел подумать.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:29

Говорит гарант, забыв про сырное дело и "оптимизацию" налогов через теневые схемы, не считая офшорки. Да-да, нет привилегий, так все и поверили. Заодно стоит напомнить что его невестку лично Косюк спонсирует, за откаты из бюджета.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:44

Господи, сколько же ущербных индивидуумов... читать противно.
Хотя другого и не ожидал. Купить мозги не предлагаю - не поможет.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:57

Re: Порошенко запевняє, що

трава забористая...
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:06

Re: Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають приві

все думав звідки беруться анекдоти
OLeksa
 
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