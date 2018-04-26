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Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 07:51
Его шоколад дешевле всех остальных производителей в Украине на 20-25%. Притом один из самых качественных, субъективно может даже лучший.... Как думаете это возможно? НДС не платит?... О, Боже! ... Нет..., только не он...
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standart1528
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:12
mister-svet написав:
Вначале засомневался, и заглянул специально в Вики: "Олига́рхия — политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы
граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала)..." Не про нас. Порошенко вовсе не лукавит, ОПГ можно по пальцам посчитать. Да и граждане то они многих стран. "А в Конституции написано, что запрещено двойное гражданство. А тройное - не запрещено" (С).
Не читайте после обеда вики. Вы плохо учились в школе? Олигархи это -сращивание капитала и власти.
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otg
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:16
nik1 написав:
Есть обещания и есть результат в их исполнении. Трактовка- много и очень много неуместна. Обещание номер один, по важности для народа, закончить войну за две недели? Обещание номер два продать бизнес? А народу суют вместо окончания войны смену формата, вместо продажи бизнеса - "Слепой траст" и т. д. Сложно представить, что медийным способом удастся снизить значение невыполненных обещаний.
Обещаниям я не верил (с), но.... Объясните: 1.Как можно закончить войну не подарив территории оккупантам? 2.Если он продаст свой бизнес Вы заживете лучше?
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otg
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:26
otg написав:
Обещаниям я не верил (с), но.... Объясните: 1.Как можно закончить войну не подарив территории оккупантам? 2.Если он продаст свой бизнес Вы заживете лучше?
Как можно закончить войну, если факт войны не признаётся.
"Агрессором" в Раде признавали годами, и то - с дебатами! Т.е. даже с такой формулировкой были несогласные.
А Вы говорите "война", "закончить"...
Всё IMHO
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:35
Кому интересно вбейте в поисковик запрос "Як Марина Порошенко очолила Український культурний фонд". Будете в шоке.
Жизнь - Родине, честь - никому
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Surferlox
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