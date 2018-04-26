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Порошенко запевняє, що олігархи
в Україні не мають привілеїв

Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 07:51

Его шоколад дешевле всех остальных производителей в Украине на 20-25%. Притом один из самых качественных, субъективно может даже лучший.... Как думаете это возможно? НДС не платит?... О, Боже! ... Нет..., только не он...
standart1528
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:12

  mister-svet написав:Вначале засомневался, и заглянул специально в Вики: "Олига́рхия — политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала)..." Не про нас. Порошенко вовсе не лукавит, ОПГ можно по пальцам посчитать. Да и граждане то они многих стран. "А в Конституции написано, что запрещено двойное гражданство. А тройное - не запрещено" (С).
Не читайте после обеда вики. Вы плохо учились в школе? Олигархи это -сращивание капитала и власти.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:16

  nik1 написав:Есть обещания и есть результат в их исполнении. Трактовка- много и очень много неуместна. Обещание номер один, по важности для народа, закончить войну за две недели? Обещание номер два продать бизнес? А народу суют вместо окончания войны смену формата, вместо продажи бизнеса - "Слепой траст" и т. д. Сложно представить, что медийным способом удастся снизить значение невыполненных обещаний.
Обещаниям я не верил (с), но.... Объясните: 1.Как можно закончить войну не подарив территории оккупантам? 2.Если он продаст свой бизнес Вы заживете лучше?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:26

  otg написав:Обещаниям я не верил (с), но.... Объясните: 1.Как можно закончить войну не подарив территории оккупантам? 2.Если он продаст свой бизнес Вы заживете лучше?

Как можно закончить войну, если факт войны не признаётся.
"Агрессором" в Раде признавали годами, и то - с дебатами! Т.е. даже с такой формулировкой были несогласные.
А Вы говорите "война", "закончить"...
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:35

Кому интересно вбейте в поисковик запрос "Як Марина Порошенко очолила Український культурний фонд". Будете в шоке.
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:57

  otg написав:Не читайте после обеда вики. Вы плохо учились в школе? Олигархи это -сращивание капитала и власти.


Хорошо что этого у нас нет, да?

Что миллиардер не крутился 15 лет во власти беспринципно ложась то под одного то под другого политика и постепенно наращивая за счет этого свой капитал, не становился депутатом и министром, не создавал партии и не стал в итоге президентом.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:00

  Surferlox написав:Кому интересно вбейте в поисковик запрос "Як Марина Порошенко очолила Український культурний фонд". Будете в шоке.


Не преувеличивайте.
В шоке могут быть от этого только люди с розовыми очками на лице.
У нас у каждого первого чиновника жена/сын/дочка либо так пристроены либо "гениальные бизнесмены".
Все об этом знают. никого это не шокирует.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:10

  Вкладчик1234 написав:Как можно закончить войну, если факт войны не признаётся.
"Агрессором" в Раде признавали годами, и то - с дебатами! Т.е. даже с такой формулировкой были несогласные.
А Вы говорите "война", "закончить"...
Ну признали бы войной. Вам легче б стало? Или она б закончилась сразу?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:13

  Shram написав:
  otg написав:Не читайте после обеда вики. Вы плохо учились в школе? Олигархи это -сращивание капитала и власти.


Хорошо что этого у нас нет, да?
Вы где то у меня это увидели? У нас и без Порошенко все 26 лет олигархическая система. Или это неправда? При Януковиче Вам все нравилась, не так ли? :) А рецепт как от нее избавиться очень прост, только вряд ли общество его примет.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:34

  otg написав:
  Shram написав:
  otg написав:Не читайте после обеда вики. Вы плохо учились в школе? Олигархи это -сращивание капитала и власти.


Хорошо что этого у нас нет, да?
Вы где то у меня это увидели? У нас и без Порошенко все 26 лет олигархическая система. Или это неправда? При Януковиче Вам все нравилась, не так ли? :) А рецепт как от нее избавиться очень прост, только вряд ли общество его примет.


Да правда, 26 лет олигархо-клептократия.
Нет, при Януковиче мне это не нравилось.
Но ещё больше мне это не нравится сейчас, когда на фоне постмайданной риторике про европейский путь и прочие "западные ценности" стало всё ещё хуже и олигархат ещё больше расцвел.
А ещё мне становится стыдно, когда президент страны являясь олигархом и имея в "партнерах" ещё с десяток олигархов заявляет что не любит деньги и о том что олигархи не имеют привилегий. Становится стыдно за то что "такое" стоит во главе страны и продолжает ее разрушать, а у некоторых сограждан хватает ещё наглости защищать этот позор.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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