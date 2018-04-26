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Порошенко запевняє, що олігархи
в Україні не мають привілеїв

Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:09

  Shram написав:
Да правда, 26 лет олигархо-клептократия.
Нет, при Януковиче мне это не нравилось.
Но ещё больше мне это не нравится сейчас, когда на фоне постмайданной риторике про европейский путь и прочие "западные ценности" стало всё ещё хуже и олигархат ещё больше расцвел.
А ещё мне становится стыдно, когда президент страны являясь олигархом и имея в "партнерах" ещё с десяток олигархов заявляет что не любит деньги и о том что олигархи не имеют привилегий. Становится стыдно за то что "такое" стоит во главе страны и продолжает ее разрушать, а у некоторых сограждан хватает ещё наглости защищать этот позор.
Ну то есть при Януковиче вроде как плохо, но терпимо, а вот эти... :) Ну смешно же
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:59

  otg написав:Ну признали бы войной. Вам легче б стало? Или она б закончилась сразу?

А зачем этот факт скрывать?
Войны нет - военный сбор есть. Призыв есть. И т.д.

Нужно или трусы одеть, или крестик снять
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:03

  standart1528 написав:Его шоколад дешевле всех остальных производителей в Украине на 20-25%. Притом один из самых качественных, субъективно может даже лучший.... Как думаете это возможно? НДС не платит?... О, Боже! ... Нет..., только не он...

Не лучший достаточно сравнить "Киев вечерний" ранее и сейчас. Вкус мыло, какао и не чувствуется, орех куцый, маленький да и сама конфета убыла в размерах на треть.
Кто помнит, тот это заметил.
Что до остального, то еще в 2015 была информация, что ввозил он безпошлинно инградиенты. Так что экономия в двойне на г.продукции и на инградиентах при ввозе.
Black Jack - White Business
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