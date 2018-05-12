Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв
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Shram написав: Да правда, 26 лет олигархо-клептократия. Нет, при Януковиче мне это не нравилось. Но ещё больше мне это не нравится сейчас, когда на фоне постмайданной риторике про европейский путь и прочие "западные ценности" стало всё ещё хуже и олигархат ещё больше расцвел. А ещё мне становится стыдно, когда президент страны являясь олигархом и имея в "партнерах" ещё с десяток олигархов заявляет что не любит деньги и о том что олигархи не имеют привилегий. Становится стыдно за то что "такое" стоит во главе страны и продолжает ее разрушать, а у некоторых сограждан хватает ещё наглости защищать этот позор.
Ну то есть при Януковиче вроде как плохо, но терпимо, а вот эти... Ну смешно же
standart1528 написав:Его шоколад дешевле всех остальных производителей в Украине на 20-25%. Притом один из самых качественных, субъективно может даже лучший.... Как думаете это возможно? НДС не платит?... О, Боже! ... Нет..., только не он...
Не лучший, достаточно сравнить "Киев вечерний" ранее и сейчас. Вкус мыло, какао и не чувствуется, орех куцый, маленький да и сама конфета убыла в размерах на треть. Кто помнит, тот это заметил. Что до остального, то еще в 2015 была информация, что ввозил он безпошлинно инградиенты. Так что экономия в двойне на г.продукции и на инградиентах при ввозе.
standart1528 написав:Его шоколад дешевле всех остальных производителей в Украине на 20-25%. Притом один из самых качественных, субъективно может даже лучший.... Как думаете это возможно? НДС не платит?... О, Боже! ... Нет..., только не он...
Не лучший, достаточно сравнить "Киев вечерний" ранее и сейчас. Вкус мыло, какао и не чувствуется, орех куцый, маленький да и сама конфета убыла в размерах на треть. Кто помнит, тот это заметил. Что до остального, то еще в 2015 была информация, что ввозил он безпошлинно инградиенты. Так что экономия в двойне на г.продукции и на инградиентах при ввозе.
Так продают на кг. Какая разница какая конфета куцая или нет?