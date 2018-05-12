RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко запевняє, що олігархи
в Україні не мають привілеїв

Порошенко запевняє, що олігархи в Україні не мають привілеїв
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:09

  Shram написав:
Да правда, 26 лет олигархо-клептократия.
Нет, при Януковиче мне это не нравилось.
Но ещё больше мне это не нравится сейчас, когда на фоне постмайданной риторике про европейский путь и прочие "западные ценности" стало всё ещё хуже и олигархат ещё больше расцвел.
А ещё мне становится стыдно, когда президент страны являясь олигархом и имея в "партнерах" ещё с десяток олигархов заявляет что не любит деньги и о том что олигархи не имеют привилегий. Становится стыдно за то что "такое" стоит во главе страны и продолжает ее разрушать, а у некоторых сограждан хватает ещё наглости защищать этот позор.
Ну то есть при Януковиче вроде как плохо, но терпимо, а вот эти... :) Ну смешно же
otg
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:59

  otg написав:Ну признали бы войной. Вам легче б стало? Или она б закончилась сразу?

А зачем этот факт скрывать?
Войны нет - военный сбор есть. Призыв есть. И т.д.

Нужно или трусы одеть, или крестик снять
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5456
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3569 раз.
Подякували: 1076 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 20:03

  standart1528 написав:Его шоколад дешевле всех остальных производителей в Украине на 20-25%. Притом один из самых качественных, субъективно может даже лучший.... Как думаете это возможно? НДС не платит?... О, Боже! ... Нет..., только не он...

Не лучший, достаточно сравнить "Киев вечерний" ранее и сейчас. Вкус мыло, какао и не чувствуется, орех куцый, маленький да и сама конфета убыла в размерах на треть.
Кто помнит, тот это заметил.
Что до остального, то еще в 2015 была информация, что ввозил он безпошлинно инградиенты. Так что экономия в двойне на г.продукции и на инградиентах при ввозе.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6064
З нами з: 03.11.08
Подякував: 336 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:06

  Вкладчик1234 написав:
  otg написав:Ну признали бы войной. Вам легче б стало? Или она б закончилась сразу?

А зачем этот факт скрывать?
Войны нет - военный сбор есть. Призыв есть. И т.д.

Нужно или трусы одеть, или крестик снять
Вам есть разница как сбор называется? Если б он назывался атошным легче б стало?
otg
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:09

  ruvex написав:
  standart1528 написав:Его шоколад дешевле всех остальных производителей в Украине на 20-25%. Притом один из самых качественных, субъективно может даже лучший.... Как думаете это возможно? НДС не платит?... О, Боже! ... Нет..., только не он...

Не лучший, достаточно сравнить "Киев вечерний" ранее и сейчас. Вкус мыло, какао и не чувствуется, орех куцый, маленький да и сама конфета убыла в размерах на треть.
Кто помнит, тот это заметил.
Что до остального, то еще в 2015 была информация, что ввозил он безпошлинно инградиенты. Так что экономия в двойне на г.продукции и на инградиентах при ввозе.

Так продают на кг. Какая разница какая конфета куцая или нет? :)
otg
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 14:12

  otg написав:
  ruvex написав:
  standart1528 написав:Его шоколад дешевле всех остальных производителей в Украине на 20-25%. Притом один из самых качественных, субъективно может даже лучший.... Как думаете это возможно? НДС не платит?... О, Боже! ... Нет..., только не он...

Не лучший, достаточно сравнить "Киев вечерний" ранее и сейчас. Вкус мыло, какао и не чувствуется, орех куцый, маленький да и сама конфета убыла в размерах на треть.
Кто помнит, тот это заметил.
Что до остального, то еще в 2015 была информация, что ввозил он безпошлинно инградиенты. Так что экономия в двойне на г.продукции и на инградиентах при ввозе.

Так продают на кг. Какая разница какая конфета куцая или нет? :)

Вытри со своих губ шоколад и займись полезным делом! :mrgreen:

Что касается Порошенко, то мне кажется, что он такой бред нести не мог. Это все выдумки журналистов, получивших деньги от других алигархов.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 853
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1346 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 22:45

  buratinyo написав:Вытри со своих губ шоколад и займись полезным делом! :mrgreen:

Что касается Порошенко, то мне кажется, что он такой бред нести не мог. Это все выдумки журналистов, получивших деньги от других алигархов.
Вытри сопли и выучи грамматику :)
otg
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Виробництво автотранспорту в Україні в квітні скоротилося
R2 » Нед 13 тра, 2018 18:22
4 122
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 19:56
Вкладчик1234
Назвали найзатребуваніші професії в Україні
R2 » Суб 12 тра, 2018 20:40
3 190
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 13:22
BIGor
Хто в Україні відповідає за якість доріг (інфографіка)
R2 » Суб 12 тра, 2018 17:12
2 124
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 тра, 2018 09:38
nik1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6488)
14.05.2018 00:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.