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Назвали продукти, які
подешевшали з початку травня

Назвали продукти, які подешевшали з початку травня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:53

Назвали продукти, які подешевшали з початку травня

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані дає Міністерство аграрної політики і продовольства.

Дивися повний текст Назвали продукти, які подешевшали з початку травня.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:53

А с каких пор яйца килограммами считают?)))
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