Такі дані дає Міністерство аграрної політики і продовольства.
Дивися повний текст Назвали продукти, які подешевшали з початку травня.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 08:53
Назвали продукти, які подешевшали з початку травня
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Дивися повний текст Назвали продукти, які подешевшали з початку травня.
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