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Луганщині загрожує масштабний
блекаут через збій в...

Луганщині загрожує масштабний блекаут через збій в...
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:32

Луганщині загрожує масштабний блекаут через збій в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганського енергетичного об'єднання.

Дивися повний текст Луганщині загрожує масштабний блекаут через збій в енергосистемі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:32

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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:37

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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:43

Re: Луганщині загрожує

"Енергетики попередили, що, якщо не вжити заходів, це призведе не тільки до локального знеструмлення, а й до масштабного блекауту і краху енергосистеми Луганської області, з усіма наслідками."
Що це за уси наслидки?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:55

  sal написав:"Енергетики попередили, що, якщо не вжити заходів, це призведе не тільки до локального знеструмлення, а й до масштабного блекауту і краху енергосистеми Луганської області, з усіма наслідками." Що це за уси наслидки?

Одно из последствий - предприимчивый народ, срезающий все и вся на лом
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