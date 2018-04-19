Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганського енергетичного об'єднання.
Дивися повний текст Луганщині загрожує масштабний блекаут через збій в енергосистемі.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 10:32
Луганщині загрожує масштабний блекаут через збій в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Луганщині загрожує масштабний блекаут через збій в енергосистемі.
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:37
"Тонкий" намёк на повышение тарифов, или выделение денег из бюджета
Всё IMHO
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:43
Re: Луганщині загрожує
"Енергетики попередили, що, якщо не вжити заходів, це призведе не тільки до локального знеструмлення, а й до масштабного блекауту і краху енергосистеми Луганської області, з усіма наслідками."
Що це за уси наслидки?
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:55
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