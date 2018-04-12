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У ДФС відзвітували:
наймолодшому мільйонеру 7 років

У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:34

У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДФС.

Дивися повний текст У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:35

Вот теперь и поинтересоваться - как 7-ми летний ребенок "заработал" 1 млн. гривень
seregazirka
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:37

Потомственный керманыч подрастает
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:11

Re: У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років

Страна чудес! Килькисть миллионеры/миллиардеры после Революции, во время войны - растёт впереди планеты всей! Даже среди украинских детей...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:14

  seregazirka написав:Вот теперь и поинтересоваться - как 7-ми летний ребенок "заработал" 1 млн. гривень

Вполне мог, например, в съемках участвовал
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:22

  Faceless написав:
  seregazirka написав:Вот теперь и поинтересоваться - как 7-ми летний ребенок "заработал" 1 млн. гривень

Вполне мог, например, в съемках участвовал


Скорее всего наследство какое-то получил. Или какой-то пассивный доход на ребёнка оформили. То есть там, где всё отсвечено в электронном виде.
freeze
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