Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДФС.
Дивися повний текст У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 10:34
У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років.
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:35
Вот теперь и поинтересоваться - как 7-ми летний ребенок "заработал" 1 млн. гривень
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:11
Re: У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років
Страна чудес! Килькисть миллионеры/миллиардеры после Революции, во время войны - растёт впереди планеты всей! Даже среди украинских детей...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:14
Вполне мог, например, в съемках участвовал
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Додано: Пон 07 тра, 2018 11:22
Скорее всего наследство какое-то получил. Или какой-то пассивный доход на ребёнка оформили. То есть там, где всё отсвечено в электронном виде.
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