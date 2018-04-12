Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДФС.
Дивися повний текст У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 10:34
У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років.
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:35
Вот теперь и поинтересоваться - как 7-ми летний ребенок "заработал" 1 млн. гривень
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:11
Re: У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років
Страна чудес! Килькисть миллионеры/миллиардеры после Революции, во время войны - растёт впереди планеты всей! Даже среди украинских детей...
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Пон 07 тра, 2018 11:14
Вполне мог, например, в съемках участвовал
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Додано: Пон 07 тра, 2018 11:22
Скорее всего наследство какое-то получил. Или какой-то пассивный доход на ребёнка оформили. То есть там, где всё отсвечено в электронном виде.
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:04
еще один виток девальвации и миллиардеров будем считать. Доход в 1млн. гривен - это 3200 баксов в месяц, до кризиса 2008 года вполне себе средняя зп среднего управленца в Киеве. Объективнее посчитать внедорожники класса Порш или LC-200 возрастом до 3х лет - было бы заметно поболе
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:57
Re: У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років
Глупый какой то рейтинг, если у человека ЗП например 100-200тыс, то он тоже наверно якобы миллионер, но деклараций не подаёт и ДФС выходит таких и не учитывает.
Додано: Пон 07 тра, 2018 19:34
На него Ляшко свой 4й выигрыш в лотерею записал.
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