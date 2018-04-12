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У ДФС відзвітували:
наймолодшому мільйонеру 7 років

У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 23:57

Re: У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років

  R2 написав:Дивися повний текст У ДФС відзвітували: наймолодшому мільйонеру 7 років.


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  seregazirka написав:Вот теперь и поинтересоваться - как 7-ми летний ребенок "заработал" 1 млн. гривень
Скорее всего получил подарок или наследство.
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