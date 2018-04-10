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Кличко: насамперед треба
відремонтувати ключові...

Кличко: насамперед треба відремонтувати ключові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:56

Кличко: насамперед треба відремонтувати ключові...

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада поставила перед собою завдання відремонтувати ключові магістралі, від яких залежить інтенсивність і комфортність руху в місті. Та поступово перейти на ремонт маленьких вулиць. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Newsone".

Дивися повний текст Кличко: насамперед треба відремонтувати ключові магістралі, від яких залежить рух у місті.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:56

Назвать классический клевер (даже "недоклевер") современной транспортной развязкой - уж лучше молчать, как и во многих других случаях.
А по намерениям ремонта основных магистралий - Ок, лишь бы делали того качества, которое держится годами, а не до следующей весны.
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