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Кличко: насамперед треба відремонтувати ключові...
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Додано: Пон 07 тра, 2018 10:56
Пропонуємо до обговорення:
Столична влада поставила перед собою завдання відремонтувати ключові магістралі, від яких залежить інтенсивність і комфортність руху в місті. Та поступово перейти на ремонт маленьких вулиць. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Newsone".
Дивися повний текст Кличко: насамперед треба відремонтувати ключові магістралі, від яких залежить рух у місті
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Додано: Пон 07 тра, 2018 10:56
Назвать классический клевер (даже "недоклевер") современной транспортной развязкой - уж лучше молчать, как и во многих других случаях.
А по намерениям ремонта основных магистралий - Ок, лишь бы делали того качества, которое держится годами, а не до следующей весны.
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