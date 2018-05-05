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Гройсман анонсував “остаточне
рішення” щодо створення...

Гройсман анонсував “остаточне рішення” щодо створення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:36

Гройсман анонсував “остаточне рішення” щодо створення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав, відкриваючи захід у рамках тижня “Відкритий уряд”.

Дивися повний текст Гройсман анонсував “остаточне рішення” щодо створення Антикорупційного суду.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:36

Прям в унисон с Президентом! В мае!!! Конечно деньги очень нужны вчера! Сильно сомневаюсь однако, что сами зашморг мылом натрут... Одному Богу известно, что с Ними после выборов сделают.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:41

Спасибо гройсмэну, "что анонсував "остаточне ришення".
Но этим "анонсам" никто не верит.
Будет суд - тогда и обращайтесь за деньгами в МВФ
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:08

Ещё важнее каким он будет.Если таким,как сегодняшние антикоррупционные органы-гривна ему цена.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:08

"Окончательное решение еврейского вопроса"? сори за черный юмор...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 10:45

Как же они сами то себя????? Бедненькие ...
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