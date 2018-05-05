Гройсман анонсував “остаточне рішення” щодо створення...

Додано: Пон 07 тра, 2018 11:36

Прям в унисон с Президентом! В мае!!! Конечно деньги очень нужны вчера! Сильно сомневаюсь однако, что сами зашморг мылом натрут... Одному Богу известно, что с Ними после выборов сделают.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.