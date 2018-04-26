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Фонд гарантування з 7
травня продовжує виплати...

Фонд гарантування з 7 травня продовжує виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:50

Фонд гарантування з 7 травня продовжує виплати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Дивися повний текст Фонд гарантування з 7 травня продовжує виплати вкладникам Дельта банку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:50

На пункт выдачи вознаграждения приходить со своими торбинками и котомками.
roshen2018
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