Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.
Дивися повний текст Фонд гарантування з 7 травня продовжує виплати вкладникам Дельта банку.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 12:50
Фонд гарантування з 7 травня продовжує виплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд гарантування з 7 травня продовжує виплати вкладникам Дельта банку.
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:50
На пункт выдачи вознаграждения приходить со своими торбинками и котомками.
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