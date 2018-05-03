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ТОП-7 автомобілів, на яких
можна їздити без прав в...

ТОП-7 автомобілів, на яких можна їздити без прав в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:58

ТОП-7 автомобілів, на яких можна їздити без прав в...

Пропонуємо до обговорення:
У деяких західних країнах і в Австралії стає популярною одна тенденція, суть якої полягає в тому, що керувати автомобілем можна без водійського посвідчення, маючи тільки сертифікат, отриманий в одній з автошкіл.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:58

Проблема сдать теорию или вождение?..
sal
 
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