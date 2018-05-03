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ТОП-7 автомобілів, на яких можна їздити без прав в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 тра, 2018 12:58
Пропонуємо до обговорення:
У деяких західних країнах і в Австралії стає популярною одна тенденція, суть якої полягає в тому, що керувати автомобілем можна без водійського посвідчення, маючи тільки сертифікат, отриманий в одній з автошкіл.
Дивися повний текст ТОП-7 автомобілів, на яких можна їздити без прав в деяких країнах
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Додано: Пон 07 тра, 2018 12:58
Проблема сдать теорию или вождение?..
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sal
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Додано: Пон 07 тра, 2018 14:16
sal написав:
Проблема сдать теорию или вождение?..
В некоторых странах цена обучения стоимость экзамена. У немцев с нуля если учишь, права обойдутся от 1500 евро, если все сдашь с первого раза и на занятиях по вождению тупить не будешь. Бывают проблемы, что права забрали, к примеру за превышение на несколько месяцев или на год за более весёлые нарушения.
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