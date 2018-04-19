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Гройсман думає, що е-декларування
для активістів могли...

Гройсман думає, що е-декларування для активістів могли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:05

Гройсман думає, що е-декларування для активістів могли...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він зазначив, відкриваючи захід у рамках тижня “Відкритий Уряд”.

Дивися повний текст Гройсман думає, що е-декларування для активістів могли запровадити "на емоціях".
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:05

активисты - еще одни льготники?..
sal
 
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