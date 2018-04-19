|
|
|
Гройсман думає, що е-декларування для активістів могли...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 тра, 2018 15:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це він зазначив, відкриваючи захід у рамках тижня “Відкритий Уряд”.
Дивися повний текст Гройсман думає, що е-декларування для активістів могли запровадити "на емоціях"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81780
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 07 тра, 2018 15:05
активисты - еще одни льготники?..
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2314
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 325 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|