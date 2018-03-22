Про це йдеться в повідомленні прес-служби фонду.
Дивися повний текст ФГВФО продовжив ліквідацію Кредитпромбанку.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 16:51
ФГВФО продовжив ліквідацію Кредитпромбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФГВФО продовжив ліквідацію Кредитпромбанку.
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:51
Это какой-то бред. На самом деле Кредипромбанк был куплен и поглощен Дельтабанком за 1грн и все активы и пассивы перешли в Дельту еше в 2012 году.
Игра с ликвидацией - это хитрый способ откатить часть сделки по переходу активов в Дельту и их переоценки ДО, чтобы вывести их из под удара при схлопывании Дельты... Другого смысла в затягивании ликвидации Кредитпрома просто нет.
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:57
Ну ещё покормить ликвидатора и приближённых. Постажировать детей "реформаторов", чтоб получить стаж, а потом может и в НБУ или министерство какое-то пристроить
Всё IMHO
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