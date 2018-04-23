У світі без офіційного працевлаштування працюють два мільярди людей
Дивися повний текст В ООН озвучили дані про неофіційне працевлаштування в світі.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 17:37
В ООН озвучили дані про неофіційне працевлаштування в світі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ООН озвучили дані про неофіційне працевлаштування в світі.
Додано: Пон 07 тра, 2018 17:38
Чем выше образование, тем меньше шансов забрать все, не отдав оброк чиновникам ))))
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