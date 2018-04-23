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В ООН озвучили дані про неофіційне
працевлаштування в світі

В ООН озвучили дані про неофіційне працевлаштування в світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:37

В ООН озвучили дані про неофіційне працевлаштування в світі

Пропонуємо до обговорення:
У світі без офіційного працевлаштування працюють два мільярди людей

Дивися повний текст В ООН озвучили дані про неофіційне працевлаштування в світі.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:38

Чем выше образование, тем меньше шансов забрать все, не отдав оброк чиновникам ))))
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